A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE PER UNA NOTTE ENTRATA STAZIONE DI PEDASO E AREA DI SERVIZIO PICENO OVEST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE PER UNA NOTTE ENTRATA STAZIONE DI PEDASO E AREA DI SERVIZIO PICENO OVEST
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito del ripristino strutturale della galleria “Vinci sud”, dalle 22:00 di domenica 15 alle 6:00 di lunedì 16 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Pedaso, in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grottammare;
-sarà chiusa l’area di servizio “Piceno ovest”, situata nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di domenica 15, fino alla riapertura della stessa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.