A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTURNE AREA DI SERVIZIO SAN TRIFONE OVEST ED ENTRATA STAZIONE DI FOGGIA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTURNE AREA DI SERVIZIO SAN TRIFONE OVEST ED ENTRATA STAZIONE DI FOGGIA
Roma, 4 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 aprile, sarà chiusa l’area di servizio “San Trifone ovest”, situata nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari;
-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Foggia Zona Industriale.