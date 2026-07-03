A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA TRATTI FAENZA-IMOLA E FAENZA-ALLACCIAMENTO D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA TRATTI FAENZA-IMOLA E FAENZA-ALLACCIAMENTO D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 6 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 7 LUGLIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Imola, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.
L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la rotonda delle Ceramiche, proseguire su via San Silvestro, via Pana (SP7), via Lugo (SP29), sulla SS9 via Emilia e rientrare in A14 alla stazione di Imola.
Di conseguenza, per chi percorre la A14 e proviene da Ancona, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, in direzione Ravenna.
Sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso anche il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Imola;
-sarà chiusa la stazione di Faenza, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola.
NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 7 E MERCOLEDI’ 8 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna.
L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.
In alternativa alla chiusura del tratto si consiglia:
per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la rotonda delle Ceramiche, proseguire su via San Silvestro, via Pana (SP7), via Lugo (SP29), sulla SS9 via Emilia e rientrare in A14 alla stazione di Imola;
per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.