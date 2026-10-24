A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BARI TRATTI ANDRIA BARLETTA-TRANI E CANOSA-ANDRIA BARLETTA

Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS70 Dir./A verso Barletta, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani;

-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Canne della Battaglia ovest” e l’area di parcheggio “Monterotondo ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, percorrere la viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Barletta, SS16 in direzione di Trani, SS170 Dir Andria-Castel del Monte verso Andria e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.