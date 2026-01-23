A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BARI DEI TRATTI GIOIA DEL COLLE-ACQUAVIVA DELLE FONTI, MOTTOLA CASTELLANETA-GIOIA DEL COLLE E ALLACCIAMENTO SS7 APPIA-MOTTOLA CASTELLANETA

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura;

-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari/Pescara.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Le Fonti est” e l’area di parcheggio “Le Masserie est”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la viabilità ordinaria: SP106 Gioia del Colle-Putignano verso Putignano, SS100 in direzione di Bari e SP125 Acquaviva-Sammichele verso Acquaviva delle Fonti e rientrare in A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti;

-dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Gioia del Colle verso Bari/Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Le Grotte est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP23 Castellaneta-San Basilio verso la SS100, SS100 in direzione Bari e SP106 Gioia del Colle-Putignano in direzione di Gioia Del Colle e rientrare in A14 alla stazione di Gioia del Colle;

-dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS7 Appia e Mottola Castellaneta, verso Bari/Pescara.

Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 e chiusa anche l’area di parcheggio “La Pineta est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla SS100 verso Bari fino allo svincolo di San Basilio, immettersi poi sulla SP23 Castellaneta-San Basilio ed entrare in A14 alla stazione di Mottola Castellaneta.