A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VAL VIBRATA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VAL VIBRATA
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in uscita per chi proviene da Ancona, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di lunedì 25 e martedì 26 maggio, con orario 22:00-6:00;
-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 maggio.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto.