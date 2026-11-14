A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VAL DI SANGRO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VAL DI SANGRO
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 novembre, con orario 23:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Val di Sangro, in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lanciano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.