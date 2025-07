A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO

Roma, 5 luglio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in uscita per chi proviene da Bari, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 luglio;

-dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 luglio.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara ovest Chieti.