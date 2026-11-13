A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI PESARO

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Pesaro, in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona e da Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 novembre, con orario 22:00-6:00;

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Pescara/Ancona: Fano;

per chi proviene da Bologna: Cattolica.

Si ricordano le chiusure, sulla stessa A14, verso Ancona/Pescara, di seguito indicate:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso il tratto Rimini nord-Rimini sud;

-dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:0 di mercoledì 18 novembre, sarà chiuso il tratto Rimini sud-Riccione.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.