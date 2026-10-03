A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI MONTEMARCIANO E AREA DI SERVIZIO ESINO EST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI MONTEMARCIANO E AREA DI SERVIZIO ESINO EST
Roma, 3 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ancona nord;
-sarà chiusa l’area di servizio “Esino est”, situata nel tratto compreso tra Ancona nord e Montemarciano, verso Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.