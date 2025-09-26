A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CESENA
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Cesena, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena nord, al km 93+600, o di Valle del Rubicone, al km 110+000.