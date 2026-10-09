A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CATTOLICA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CATTOLICA
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Ancona, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 ottobre, con orario 21:00-6:00;
-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Pesaro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.