A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO

Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e da Ancona.

In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

-per chi proviene dalla A1: Bologna Fiera, al km 15+500.

-per chi proviene da Ancona: Castel San Pietro, al km 38+200.