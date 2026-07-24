A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE E IMMISSIONE TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-BOLOGNA BORGO PANIGALE. RAMO VERDE: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SS9
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE E IMMISSIONE TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-BOLOGNA BORGO PANIGALE. RAMO VERDE: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SS9
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 28 LUGLIO
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 29 LUGLIO
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, verso Milano.
In alternativa, chi proviene da Ancona/Padova ed è diretto verso Milano, potrà proseguire sul Raccordo di Casalecchio, in direzione A1/Milano.
Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna):
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Modena.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.