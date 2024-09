A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VASTO SUD-TERMOLI MOLISE VERSO BARI

Roma, 13 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto sud e Termoli Molise, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto sud, seguire per SS16 Adriatica verso Foggia e rientrare in A14 alla stazione di Termoli Molise.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio Trigno ovest, situata nel suddetto tratto.