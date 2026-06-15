A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRANI-MOLFETTA VERSO BARI

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Molfetta, verso Bari.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta, verso Bari.