A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRANI-MOLFETTA VERSO BARI

Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica dei cordoli delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Molfetta, verso Bari.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bari.