A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRANI-ANDRIA BARLETTA E STAZIONE DI ANDRIA BARLETTA

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Andria Barletta, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione Andria/Barletta, uscire allo svincolo di Barletta e proseguire sulla SS170 Dir verso Canosa, per rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta;

-nelle tre notti di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trani, al km 638+100, o di Canosa, al km 610+500.