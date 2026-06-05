A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO RIMINI SUD-RIMINI NORD VERSO BOLOGNA ED ENTRATA STAZIONE DI RIMINI NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO RIMINI SUD-RIMINI NORD VERSO BOLOGNA ED ENTRATA STAZIONE DI RIMINI NORD
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 8 E MARTEDI’ 9 GIUGNO, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord;
-sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rimini sud.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 GIUGNO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.