A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO RIMINI NORD-VALLE DEL RUBICONE E STAZIONE DI RIMINI NORD

Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.

L’area di servizio “Rubicone est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, via Tosi, SS16, SP33, rotonda Carlo Brighi, via Secondo Casadei, rotonda Gli Antonelli e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone;

-dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.

L’area di servizio “Rubicone est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

Si precisa che la stazione di Rimini nord sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e sarà anche chiusa in uscita per chi proviene da Bologna, anche per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, via Tosi, SS16, SP33, rotonda Carlo Brighi, via Secondo Casadei, rotonda Gli Antonelli e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone;

per la chiusura dell’entrata di Rimini nord, verso Bologna e dell’uscita da Bologna: Valle del Rubicone;

per la chiusura dell’entrata di Rimini nord, verso Ancona: Rimini sud.