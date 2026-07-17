A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO RIMINI NORD-VALLE DEL RUBICONE E STAZIONE DI RIMINI NORD

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna.

L’area di servizio “Rubicone est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, via Tosi, SS16, SP33, rotonda Carlo Brighi, via Secondo Casadei, rotonda Gli Antonelli e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone;

-nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 luglio, con orario 21:00-5:00 sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Rimini sud.