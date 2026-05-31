A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO RICCIONE-RIMINI SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Rimini sud, verso Bologna.

L’area di servizio “Montefeltro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: via Enrico Berlinguer, rotonda della Conchiglia, rotonda della Cultura, viale Giulio Cesare, SS16 Adriatica, rotonda delle Vele, via Flaminia, rotonda Vigili del Fuoco, SS72 Consolare Rimini-San Marino e rientrare in A14 alla stazione di Rimini sud.