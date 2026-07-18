A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO VERSO ANCONA/BOLOGNA

Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al piano di interventi per il risanamento della pavimentazione a seguito dei recenti eventi alluvionali, nelle tre notti di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara nord Città Sant’Angelo, verso Ancona/Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi percorre la A14 verso Ancona: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Pescara, seguire per SS16, immettersi poi sulla SS16 in direzione Ancona, successivamente seguire per A14 Ancona-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;

per chi da Roma è diretto verso Ancona: uscire sulla A25 Torano-Pescara, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Pescara, seguire per SS16, immettersi poi sulla SS16 in direzione Ancona, successivamente seguire per A14 Ancona-Bari ed entrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo.