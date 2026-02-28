A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE VERSO PESCARA

Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione impianti delle gallerie “San Basso”, “Castello di Cupramarittima”, “Acquarossa”, “San Cipriano” e “Castello di Grottammare”, nelle tre notti di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di martedì 3, mercoledì 4 e di giovedì 5 marzo, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire le indicazioni per SS16 Pescara- Ancona, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.