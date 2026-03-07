A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE VERSO PESCARA

Roma, 7 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie, nelle tre notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di martedì 10, mercoledì 11 e di giovedì 12 marzo, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire le indicazioni per SS16 Pescara- Ancona, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.