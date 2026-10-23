A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MOTTOLA CASTELLANETA-GIOIA DEL COLLE E AREA DI PARCHEGGIO LE GROTTE EST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MOTTOLA CASTELLANETA-GIOIA DEL COLLE E AREA DI PARCHEGGIO LE GROTTE EST
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Gioia Del Colle, verso Bari/Pescara.
Sarà contestualmente chiusa l’area di parcheggio “Le Grotte est”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, immettersi sulla SP23 Castellaneta-San Basilio verso la SS100, proseguire sulla SS100 verso Bari e sulla SP106 Gioia del Colle-Putignano in direzione di Gioia Del Colle e rientrare sulla A14 alla stazione di Gioia del Colle;
-dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 ottobre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Le Grotte est”, situata nel tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Gioia del Colle, verso Bari/Pescara.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.