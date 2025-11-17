A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO GROTTAMMARE-SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie “Monterenzo”, “Croce di San Benedetto” e “Montesecco”, nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Terrazze sul mare est”, situata nel suddetto tratto, in direzione Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, percorrere la SS16 Adriatica verso Pescara, seguire per A14 Ancona-Bari e rientrare in A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, percorrere la SS16 Adriatica verso Ancona, seguire per A14 Ancona-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.