A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO GROTTAMMARE-SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione impianti delle gallerie “Montesecco”, “Croce di San Benedetto” e “Monterenzo”, nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Terrazze sul mare est”, verso Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.