A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA ED ENTRATA STAZIONE DI FORLI’

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67 via Ravegnana, SS727 Circonvallazione est, SS9 via Emilia, rotonda delle Ceramiche e rientrare in A14 alla stazione di Faenza;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Forlì sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67 via Ravegnana, SS727 Circonvallazione est, SS9 via Emilia, rotonda delle Ceramiche e rientrare in A14 alla stazione di Faenza;

per la chiusura dell’entrata di Forlì verso Bologna: Faenza;

per la chiusura dell’entrata di Forlì verso Ancona: Cesena nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.