A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FANO-MAROTTA MONDOLFO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Fano e Marotta Mondolfo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto Fano-Marotta Mondolfo, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fano, seguire le indicazioni per SS16 Pesaro-Ancona, immettersi sulla SS16 verso Ancona, seguire poi le indicazioni per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 verso Ancona alla stazione di Marotta Mondolfo;

-dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso il tratto Marotta Mondolfo-Fano, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Marotta Mondolfo, seguire le indicazioni per SS16 Pesaro-Ancona, immettersi sulla SS16 verso Pesaro, seguire poi le indicazioni per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 verso Bologna alla stazione di Fano.