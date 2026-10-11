A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CESENA NORD-FORLI’ VERSO BOLOGNA

Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Forlì, verso Bologna.

L’area di servizio “Bevano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS3 bis via Tiberina, E45, rotonda Paul Harris, SS9 via Emilia, rotonda Diegaro, SS727bis Tangenziale est, viale della Costituzione e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.