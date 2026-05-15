A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CESENA NORD-FORLI’ VERSO BOLOGNA

Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Forlì, verso Bologna.

L’area di servizio “Bevano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella prima notte con orario 20:00-5:00 e contestualmente alla chiusura del tratto nelle due restanti notti.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS3 bis via Tiberina, E45, rotonda Paul Harris, SS9 via Emilia, rotonda Diegaro, SS727bis Tangenziale est, viale della Costituzione e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.