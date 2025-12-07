A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CESENA NORD-CESENA VERSO ANCONA

Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Cesena, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre;

-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SR142 e SP140 e rientrare in A14 alla stazione di Cesena.