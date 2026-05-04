A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CESENA-CESENA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Cesena nord, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio;

-dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: via Cervese, SP140, SR142 e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.