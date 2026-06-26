A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CATTOLICA-RICCIONE VERSO BOLOGNA E USCITA STAZIONE DI RICCIONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CATTOLICA-RICCIONE VERSO BOLOGNA E USCITA STAZIONE DI RICCIONE
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 giugno, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Riccione, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la viabilità ordinaria: SP17, SS16 Adriatica, viale Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione;
-sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud.