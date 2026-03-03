A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA VERSO ANCONA

Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo;

-nelle due notti di venerdì 6 e sabato 7 marzo, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.