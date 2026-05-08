A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA E STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA E STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola;
-dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona.
Si precisa che la stazione di Castel San Pietro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna. In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola;
per la chiusura dell’entrata di Castel San Pietro, verso Ancona: Imola;
per la chiusura dell’entrata di Castel San Pietro, verso Bologna: Bologna San Lazzaro;
-dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.