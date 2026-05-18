A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CANOSA-ANDRIA VERSO BARI

Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 21 e venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari. Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Canne della Battaglia ovest” e l’area di parcheggio “Monterotondo ovest” situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, percorrere la viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Barletta, SS16 AA in direzione di Trani, SS170 Dir Adria-Castel del Monte verso Andria e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta.