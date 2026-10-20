A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO VERSO ANCONA E STAZIONI DI BOLOGNA SAN LAZZARO E CASTEL SAN PIETRO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO VERSO ANCONA E STAZIONI DI BOLOGNA SAN LAZZARO E CASTEL SAN PIETRO
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.
Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, la SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, la SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;
per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro;
per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera;
-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.
Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Contestualmente chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, la SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, la SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;
per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro;
per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera;
-sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Imola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.