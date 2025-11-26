A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI DI ALTRO GESTORE

Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione di un elettrodotto da parte della Società Terna, nelle 8 notti di giovedì 27, venerdì 28, sabato 29, domenica 30 novembre e di lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli.

Nelle stesse notti, chi percorre la Tangenziale di Bologna, da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 13 SS9 Via Emilia.

Di conseguenza la Complanare sud di Idice non sarà raggiungibile e lo svincolo 13 SS9 Via Emilia sarà chiuso in entrata verso Idice e Ozzano.

L’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 21:00-5:00.

L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli diretti verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la viabilità ordinaria: SP31 Via Esperanto-via Colunga-via degli Stradelli Guelfi, SP19 via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;

per i veicoli diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via San Carlo, SP31 via degli Stradelli Guelfi-via Colunga-Via Esperanto, Tangenziale di Bologna in direzione Borgo Panigale e rientrare in A14 a Bologna Borgo Panigale;

per i veicoli diretti verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via San Carlo, SP31 via degli Stradelli Guelfi-via Colunga-Via Esperanto, Tangenziale di Bologna in direzione Padova ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

per i veicoli diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via San Carlo, SP31 via degli Stradelli Guelfi-via Colunga-Via Esperanto, Tangenziale di Bologna verso Bologna Casalecchio ed entrare sul Raccordo di Casalecchio a Bologna Casalecchio;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro:

verso Ancona: Castel San Pietro;

verso Milano: Bologna Fiera, oppure Bologna Borgo Panigale;

verso Firenze: Bologna Casalecchio;

verso Padova: Bologna Arcoveggio.