A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-ALLACCIAMENTO A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre;

-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre;

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre.

In alternativa, chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano, Firenze, Padova si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Lazzaro, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile, per chi proviene da Ancona, il Ramo di immissione sulla A13, verso Padova.

La stazione di Bologna Fiera, in A14, sarà chiusa:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, in entrata verso la A13 e la A1 e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona;

-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, in entrata in entrambe le direzioni e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona;

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre, in entrata verso la A13 e la A1 e in uscita per chi proviene dalla A13 e dalla A1 e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni di Bologna Arcoveggio, in A13, di Bologna Borgo Panigale, in A14 o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.