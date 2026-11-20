A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-ALLACCIAMENTO A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre;

-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 novembre;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre.

In alternativa, chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano, Firenze, Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Lazzaro, potrà percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile, per chi proviene da Ancona, il Ramo di immissione sulla A13, verso Padova.

La stazione di Bologna Fiera, in A14, sarà chiusa in entrata verso la A13 Bologna-Padova e la A1 Milano-Napoli e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

verso Padova: Bologna Arcoveggio, in A13;

verso Milano: Bologna Borgo Panigale, in A14;

verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.