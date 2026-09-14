A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Ancona, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale e rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro;

da Milano verso Padova, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale ed entrare in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio;

-dalle 21:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione. Di conseguenza, l’uscita di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungibile per chi proviene da Ancona.

In alternativa, chi proviene da Pescara/Ancona/Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio, per poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale verso Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-Bologna Borgo Panigale) e rientrare in A14 verso Milano alla stazione di Bologna Borgo Panigale;

-dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Ancona, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale e rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro;

da Milano verso Padova, uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale ed entrare in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.