A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS7 APPIA-ROTATORIA DI PALAGIANELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS7 Appia e la rotatoria di Palagianello, verso Bari.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla SS7 Appia in direzione di Palagiano, fino a raggiungere lo svincolo di entrata di Palagianello, con successivo ingresso in A14 alla barriera di Taranto;

-nelle tre notti di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS7 Appia e la rotatoria di Palagianello, in entrambe le direzioni, Bari e SS7 Appia. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

chi proviene dalla SS7 Appia ed è diretto verso Bari, potrà proseguire sulla SS7 Appia in direzione di Palagiano, fino a raggiungere lo svincolo di entrata di Palagianello, con successivo ingresso in A14 alla barriera di Taranto;

chi proviene dalla A14 ed è diretto sulla SS7 Appia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Palagianello, potrà immettersi sulla SS7 Appia.