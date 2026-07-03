A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA SAN LAZZARO E STAZIONI DI BOLOGNA FIERA E BOLOGNA SAN LAZZARO

Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione e di sostituzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona.

Si precisa che la stazione di Bologna Fiera sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e non sarà raggiungibile in uscita, per chi proviene da Milano, Firenze o Padova.

Chiuso anche il Ramo che dalla A13 immette sulla A14, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona.

In alternativa, chi proviene da Milano, Firenze o Padova ed è diretto verso Ancona, potrà uscire in A13 a Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale ed entrare in A14 a Bologna San Lazzaro.

In alternativa alla chiusura di Bologna Fiera, si potrà utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13, o di Bologna San Lazzaro sulla A14;

-dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona.

Di conseguenza, per chi proviene da Milano, Firenze o Padova, non sarà raggiungibile l’uscita della stazione di Bologna Fiera, sulla A14 e sarà chiusa anche l’uscita per chi proviene da Ancona e l’entrata in direzione Ancona. Sarà chiuso anche il Ramo che dalla A13 immette sulla A14, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona.

In alternativa, chi proviene da Milano, Firenze o Padova ed è diretto verso Ancona, potrà uscire in A13 a Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale ed entrare in A14 a Bologna San Lazzaro.

In alternativa alla chiusura di Bologna Fiera, si potrà utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13, o di Bologna San Lazzaro sulla A14;

-dalle 21.00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona.

Di conseguenza, per chi proviene da Milano, Firenze o Padova, non sarà raggiungibile l’uscita della stazione di Bologna Fiera, sulla A14, che sarà anche chiusa in entrata verso Ancona.

Inoltre, sarà chiuso anche il Ramo che dalla A13 immette sulla A14, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona.

In alternativa, chi proviene da Milano, Firenze o Padova ed è diretto verso Ancona, potrà uscire in A13 a Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale ed entrare in A14 a Bologna San Lazzaro.

In alternativa alla chiusura di Bologna Fiera, si potrà utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13, o di Bologna San Lazzaro, sulla A14, mentre in alternativa alla chiusura dell’uscita da Ancona di Bologna San Lazzaro, si potrà utilizzare la stazione di Castel San Pietro, sulla A14;

-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso la A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera;

verso Ancona: Castel San Pietro.