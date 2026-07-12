A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A1-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO ANCONA

Roma, 12 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Ancona.

Di conseguenza, la stazione di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungibile per chi proviene dalla A1.

Si precisa che l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, chi da Milano è diretto verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova, potrà proseguire sulla A1 verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio ed entrare poi sulla A14 Bologna-Taranto o sulla A13 Bologna-Padova; chi è diretto verso Bologna, potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa alla stazione di Bologna Borgo Panigale, utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla stessa A1, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.