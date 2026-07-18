A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI TRANI-ANDRIA BARLETTA VERSO PESCARA E BITONTO-MOLFETTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI TRANI-ANDRIA BARLETTA VERSO PESCARA E BITONTO-MOLFETTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Andria Barletta, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la SP238 di Altamura verso Trani, la SS16 Adriatica in direzione di Andria/Barletta, uscire allo svincolo di Barletta, proseguire poi sulla SS170 Dir verso Canosa e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta, verso Pescara;
-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, la SS16 Adriatica in direzione di Foggia, proseguire poi sulla SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta, verso Pescara;
-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, verso Bari.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la SP12 Molfetta-Terlizzi, la SS16 Adriatica, proseguire poi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto e rientrare in A14 alla stazione di Bitonto, verso Bari.