A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI GIOIA DEL COLLE-MOTTOLA CASTELLANETA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ACQUAVIVA DELLE FONTI-GIOIA DEL COLLE VERSO TARANTO

Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche ai lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 11 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Gioia Del Colle, verso Bari/Pescara. Sarà contestualmente chiusa l’area di parcheggio Le Grotte est, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, immettersi sulla SP23 Castellaneta-San Basilio verso la SS100, proseguire sulla SS100 verso Bari e sulla SP106 Gioia del Colle-Putignano in direzione di Gioia Del Colle e rientrare sulla A14 alla stazione di Gioia del Colle.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 12 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto. Sarà contestualmente chiusa l’area di parcheggio Le Grotte ovest, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia Del Colle, immettersi sulla SP106 Gioia del Colle-Putignano in direzione di Putignano, proseguire sulla SS100 verso Taranto e sulla sulla SP23 Castellaneta-San Basilio verso Castellaneta e rientrare sulla A14 alla stazione di Mottola Castellaneta.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 13 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 14 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, verso Taranto. Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio Le Fonti ovest, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele di Bari, SS100 in direzione di Taranto, SP106 Gioia-Putignano verso Gioia del Colle e rientrare in A14 attraverso la stazione di Gioia del Colle.