A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI GIOIA DEL COLLE-MOTTOLA CASTELLANETA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ACQUAVIVA DELLE FONTI-GIOIA DEL COLLE VERSO TARANTO
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 12 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto. Sarà contestualmente chiusa l’area di parcheggio Le Grotte ovest, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia Del Colle, immettersi sulla SP106 Gioia del Colle-Putignano in direzione di Putignano, proseguire sulla SS100 verso Taranto e sulla sulla SP23 Castellaneta-San Basilio verso Castellaneta e rientrare sulla A14 alla stazione di Mottola Castellaneta.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 13 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 14 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, verso Taranto. Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio Le Fonti ovest, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele di Bari, SS100 in direzione di Taranto, SP106 Gioia-Putignano verso Gioia del Colle e rientrare in A14 attraverso la stazione di Gioia del Colle.