A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI GIOIA DEL COLLE-ACQUAVIVA DELLE FONTI E BARI SUD-BARI NORD

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Le Fonti est” e l’area di parcheggio “Le Masserie est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la viabilità ordinaria: SP106 Gioia del Colle-Putignano verso Putignano, SS100 in direzione di Bari, SP125 Acquaviva-Sammichele verso Acquaviva delle Fonti e rientrare in A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti, verso Bari;

-nelle due notti di martedì 15 e mercoledì 16 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Bari nord, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, percorrere la Strada Provinciale Cassano-Bari verso Bari e la SS16 Tangenziale di Bari in direzione di Foggia, uscire allo svincolo 8, proseguire sulla D94 Complanare sud di Bari e rientrare in A14 alla stazione di Bari sud, verso Pescara.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.