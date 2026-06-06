A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CERIGNOLA EST-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E SAN SEVERO-FOGGIA

Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale, verso Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 verso Cerignola, SS16 adriatica in direzione di Foggia, SS673 Tangenziale est di Foggia verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Foggia;

-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Gargano ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, percorrere la viabilità ordinaria: SS272 verso San Severo, SS16 Adriatica in direzione Foggia, SS673 Tangenziale di Foggia verso Foggia e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.